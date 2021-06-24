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Британія розширила список країн з обов'язковим карантином після прибуття

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Лондон, Четвер 24 червня 2021 23:07
Британія розширила список країн з обов'язковим карантином після прибуття Фото: Британія розширила список країн з обов'язковим карантином після прибуття (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Великобританії додала кілька країн в "червоний" список держав і територій. Прибувають з них повинні будуть пройти обов'язковий карантин в готелі своїм коштом і за цей період складати два тести на коронавірус. Зміни набудуть чинності з 04: 00 середи, 30 Червня.

Про це повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.

"Кілька країн, включаючи Туніс і Гаїті, потраплять в "червоний" список. Зміни набирають чинності з 04: 00 середи, 30 червня", - написав міністр.

Повний "Червоний" список опублікований на сайті британського уряду. У нього, крім Тунісу і Гаїті, включені Домініканська Республіка, Еритрея, Кувейт, Монголія і Уганда.

Шаппс також вказав, що в" зелений " список британського уряду додані Мальта, Мадейра, Балеарські острови і кілька заморських британських територій і Карибські острови, включаючи Барбадос. Крім того, в цей перелік увійшов Ізраїль і Єрусалим.

Нагадаємо, у Британії третій день поспіль фіксують найвище з лютого число нових щоденних випадків заражень коронавірусом.

Як зазначав міністр охорони Здоров'я Великобританії Метт Хенкок, у Великобританії скасування локдауну під загрозою зриву через нового Delta-варіанту коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні.

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