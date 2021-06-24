Британія розширила список країн з обов'язковим карантином після прибуття

Влада Великобританії додала кілька країн в "червоний" список держав і територій. Прибувають з них повинні будуть пройти обов'язковий карантин в готелі своїм коштом і за цей період складати два тести на коронавірус. Зміни набудуть чинності з 04: 00 середи, 30 Червня.

"Кілька країн, включаючи Туніс і Гаїті, потраплять в "червоний" список. Зміни набирають чинності з 04: 00 середи, 30 червня", - написав міністр.

Повний "Червоний" список опублікований на сайті британського уряду. У нього, крім Тунісу і Гаїті, включені Домініканська Республіка, Еритрея, Кувейт, Монголія і Уганда.

Шаппс також вказав, що в" зелений " список британського уряду додані Мальта, Мадейра, Балеарські острови і кілька заморських британських територій і Карибські острови, включаючи Барбадос. Крім того, в цей перелік увійшов Ізраїль і Єрусалим.