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Британия расширила список стран с обязательным карантином после прибытия

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Лондон, Четверг 24 июня 2021 23:07
Британия расширила список стран с обязательным карантином после прибытия Фото: Британия расширила список стран с обязательным карантином после прибытия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Великобритании добавили несколько стран в "красный" список государств и территорий. Прибывающие из них должны будут пройти обязательный карантин в отеле за свой счет и за этот период сдать два теста на коронавирус. Изменения вступят в силу с 04:00 среды, 30 июня.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

"Несколько стран, включая Тунис и Гаити, попадут в "красный" список. Изменения вступают в силу с 04:00 среды, 30 июня", - написал министр.

Полный "красный" список опубликован на сайте британского правительства. В него, кроме Туниса и Гаити, включены Доминиканская Республика, Эритрея, Кувейт, Монголия и Уганда.

Шаппс также указал, что в "зеленый" список британского правительства добавлены Мальта, Мадейра, Балеарские острова и несколько заморских британских территорий и Карибские острова, включая Барбадос. Кроме того, в этот перечень вошел Израиль и Иерусалим.

Напомним, в Британии третий день подряд фиксируют самое высокое с февраля число новых ежедневных случаев заражений коронавирусом.

Как отмечал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-варианта коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране.

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