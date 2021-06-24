Британия расширила список стран с обязательным карантином после прибытия

Власти Великобритании добавили несколько стран в "красный" список государств и территорий. Прибывающие из них должны будут пройти обязательный карантин в отеле за свой счет и за этот период сдать два теста на коронавирус. Изменения вступят в силу с 04:00 среды, 30 июня.

"Несколько стран, включая Тунис и Гаити, попадут в "красный" список. Изменения вступают в силу с 04:00 среды, 30 июня", - написал министр.

Полный "красный" список опубликован на сайте британского правительства. В него, кроме Туниса и Гаити, включены Доминиканская Республика, Эритрея, Кувейт, Монголия и Уганда.

Шаппс также указал, что в "зеленый" список британского правительства добавлены Мальта, Мадейра, Балеарские острова и несколько заморских британских территорий и Карибские острова, включая Барбадос. Кроме того, в этот перечень вошел Израиль и Иерусалим.