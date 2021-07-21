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Британія проведе навчання на випадок розміщення ракет Росії біля кордонів ЄС

Автор: Артур Родивилов

Великобританія проведе навчання військово-повітряних сил (ВПС) через можливе розміщення крилатих ракет в Калінінградській області РФ. Королівство потрапляє в радіус гарантованого ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Начальник штабу ВПС Сполученого Королівства Майкл Вігстон оголосив про майбутні навчання під назвою Exercise Agile Stance в ході відвідування бази Тихоокеанського флоту ВМС США Перл-Харбор на Гавайських островах.

За його словами, нездатність авіації до розосередження в разі загрози з боку противника може призвести до повторення подій 7 грудня 1941 року, коли при нападі Японії на Перл-Харбор були знищені близько 200 американських літаків.

"Нам необхідно поглянути на поточну ситуацію як на виклик національній безпеці і вивчити перелік злітно-посадкових майданчиків, якими ми володіємо у Великобританії. Це звучить трохи в дусі холодної війни, але ми змушені згадувати, як діяти в таких умовах", - сказав Вігстон.

Він також підкреслив, що перекидання Росією сучасного виду озброєнь, наприклад, останнього покоління крилатих ракет, на територію Калінінградської області була б "кроком наверх сходами ескалації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО не розміщуватиме ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу з боку Російської Федерації. Зокрема, генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що не вірить у появу нових станцій ядерної зброї в Європі після виходу США з ядерної угоди з Росією.

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