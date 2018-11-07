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Британія просить ЄС розслідувати політичну рекламу в Facebook

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 03:55
Фото: Cambridge Analytica і Facebook (flickr.com/bookcatalog)
Фото: Cambridge Analytica і Facebook (flickr.com/bookcatalog)

Експертів цікавить політична реклама, яка поширюється в обхід правил соцмережі

Велика Британія просить Євросоюз розслідувати справу компанії Facebook, що стосується звинувачень у зловживаннях даними користувачів, у тому числі через компанію Cambridge Analytica. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією агентства, британське Управління комісара з інформації (ICO) 6 листопада передало справу Facebook комісії із захисту даних Ірландії, де розташована європейська штаб-квартира компанії.

Зазначається, що ірландський регулятор згадав про Cambridge Analytica і Facebook у зв'язку з новим законом ЄС про захист особистих даних, ухваленим у травні 2018 року.

Представник ICO повідомив, що експертів цікавить, зокрема, політична реклама, поширювана підозрілими акаунтами, в обхід правил соцмережі, згідно з якими, замовник політичної реклами повинен надати інформацію про себе і про те, хто її оплатив.

Нагадаємо, на початку 2018 року розгорівся скандал з Cambridge Analytica, коли компанію звинуватили в незаконному зборі даних 87 мільйонів користувачів Facebook, які вона передавала третім особам. Підозрювали, що передвиборний штаб нинішнього президента США Дональда Трампа використав ці дані для політичної реклами.

У травні Міністерство юстиції США та ФБР почали розслідування проти нині не існуючої компанії Cambridge Analytica.

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