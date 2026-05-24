Британия просилась в свободный рынок ЕС и вот что ответили в Брюсселе

Предложение Лондона появилось на фоне политического кризиса внутри страны. Премьер-министр Кир Стармер пообещал снова сделать Британию "центром Европы" и он хочет привлечь поддержку и остановить разговоры о своей отставке.

Новый план представил Майкл Эллам, главный переговорщик Стармера по вопросам Brexit. Эллам недавно посетил Брюссель с официальным визитом, где пытался убедить европейских партнеров в необходимости более тесных связей.

Идея провалилась, ведь чиновники ЕС отклонили инициативу. Это стало очередным признаком трудностей в отношениях. Лондон был готов размыть свои "красные линии", но этого оказалось мало для Брюсселя.

Прошло почти десять лет после Brexit и сейчас ЕС и Великобритания проводят широкий пересмотр отношений. Ожидается большой саммит, который должны провести в ближайшие недели. Великобритания стремится значительно более тесных торговых связей, однако Брюссель не спешит открывать рынок.

Чего хотят стороны

Внимание сместилось на детали текущих переговоров. Стороны пытаются уточнить условия торговли в отдельных секторах.

В частности, переговоры касаются:

продовольственных товаров;

сельскохозяйственной продукции;

энергетического сектора.

Европейская комиссия пока сохраняет тишину относительно торговли и сконцентрированы именно на защите Украины.

"Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас важнее всего", - говорят собеседники издания. Таким образом, Брюссель дает понять: безопасность и политика сейчас в приоритете, а экономические привилегии Британии придется подождать.