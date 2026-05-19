ЕС обещает Британии жесткие условия возвращения: от чего придется отказаться
Великобритания не сможет рассчитывать на возвращение своих прежних льгот и особого статуса в случае повторного вступления в Европейский Союз. Брюссель готов принять Лондон обратно только на общих условиях, которые действуют для всех новых членов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Бывшие и действующие европейские топ-чиновники дали четкий сигнал Лондону, что возвращение в ЕС, если оно состоится, будет очень болезненным для Королевства. Стране придется урезать свои желания и жить "как все".
Ранее Лондон имел беспрецедентные привилегии: Великобритания не входила в зону евро. Она игнорировала Шенгенскую зону. Также страна получала огромную скидку на бюджетные взносы.
Георг Рикелес, бывший советник рабочей группы ЕС по вопросам Brexit, объяснил ситуацию: "Существует стратегическая потребность в сотрудничестве ЕС и Великобритании, но я не думаю, что будет желание открывать новые десятилетия британской исключительности. Ценой повторного вступления будет членство на нормальных условиях".
Без фунта и границ
Если возвращение состоится, а соцопросы показывают, что британцы очень его хотят, то новые переговоры начнутся со стандартных требований. Это подтверждает Сандро Гоци, бывший министр Европы Италии, который теперь работает в Европарламенте. Гоци подчеркнул, что индивидуальный подход исчез навсегда. Лондону придется обсуждать те же вопросы, что и любому другому кандидату.
В Брюсселе ожидают полной интеграции, что означает переход на единую валюту. Также Британии придется открыть границы. Больше преимуществ можно получить только через объединение суверенитета с Европой.
Почему вопрос ошибочности Brexit снова актуален
Дискуссия о возвращении в ЕС ожила после того, как Лейбористы во главе с действующим премьером Киром Стармером проиграли местные выборы. Теперь они открыто говорят о такой возможности.
Например, Энди Бернем, мэр Большого Манчестера, назвал Brexit катастрофой. Он хочет видеть страну в союзе еще при своей жизни. Однако Бернем предлагает и другие варианты:
- присоединение к единому рынку;
- участие в новом Европейском совете безопасности;
- тесное оборонное сотрудничество.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также предостерег Лондон от напрасных ожиданий относительно "меню на выбор". Великобритания, если решит вернуться, должна усвоить фундаментальные правила Европы.
Что предшествовало обсуждению ошибочности Brexit
Еще в январе этого года Кир Стармер сделал неожиданное заявление о Brexit. Премьер анонсировал подготовку законопроекта, который будет согласовывать отдельные нормы британского законодательства с правилами Евросоюза. Это позволит "перезагрузить Brexit".
Также соцопросы в Великобритании показали рекордные цифры поддержки присоединения к ЕС через 10 лет после разрыва. Большинство жителей Королевства стремятся вернуться в состав Европейского Союза.