РФ вимагає неприйнятних умов для розблокування експорту зерна, - посол

Поки Російська Федерація вимагає неприйнятних умов для розблокування експорту зерна з українських портів. Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав ці умови небезпечними з точки зору можливості провокацій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає ".

"Росія хоче, крім розмінування, отримати право перевірки суден. Ми категорично з цим не згодні", - сказав Боднар в коментарі РБК-Україна.

По-перше, якщо розміновувати і не мати гарантій, то росіяни можуть зайти в порт і захопити його - це реальна небезпека, зазначив посол.

"Друге - право перевірки суден у наших територіальних водах взагалі неприпустимі, оскільки це порушення суверенітету", - сказав він.

За його словами, третє, якщо вони перевірятимуть судна, то де гарантія, що не залишать на них диверсантів.

"І тут важливим повинна бути не їх (росіян – ред.) перевірка, а наявність якоїсь міжнародної місії або конвою, який мав би право супроводжувати судна і забезпечувати безпеку портів і маршрутів",-додав Боднар.