Експорт зерна через Туреччину: який буде розмір знижки

У вирішення питання про відновлення експорту зерна з України активно включилася Туреччина. Переговори профільних міністрів почалися ще в кінці березня, і Україна запропонувала можливість знижки при продажу зерна, якщо буде знайдений реальний маршрут його вивезення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає ".

"Вони (турецька сторона - ред.) погодилися з цим, але контрактів поки немає. Нам краще продати Туреччині, щоб вивезли зерно, ніж тримати, щоб воно зіпсувалося", - повідомило РБК-Україна джерело, знайоме з переговорним процесом по цій темі.

За заявою міністра сільського господарства Туреччини Вахіта Кірішчі, знижка складе 25%, і Україна нібито вже дала згоду на це. Але співрозмовник видання З української сторони повідомив, що розмір знижки конкретно не зафіксований. Це буде визначатися учасниками угод виходячи з умов вивезення. Враховуючи, що вартість перевезення наземним транспортом підвищилася до 40% ціни зерна, перевезення морем зі знижкою навіть у 25% може бути вигідніше.

Однак ключовим питанням для експорту морем все-таки залишається безпека. Без її гарантій Україна не погодиться ні на які варіанти вирішення проблеми, наголошується в матеріалі.