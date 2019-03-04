Британія закликає РФ звільнити українських моряків

Вже 100 днів, як українські моряки перебувають в російському полоні

Великобритания призывает Россию немедленно освободить украинских военнопленных моряков, задержанных возле Керченского пролива 25 ноября прошлого года. Об этом говорится в сообщении посольства Британии в Украине Twitter.

Отметим, уже 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену.

"Прошло 100 дней, как Россия захватила 24 украинских военных и три корабля в Черном море. Мы призываем Россию их освободить немедленно и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море", - говорится в заявлении.

Напомним, адвокат Николай Полозов сообщал, что адвокаты украинских моряков готовят индивидуальные жалобы в ЕСПЧ.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

Однако суд в Москве признал законным продление срока ареста уже 20 из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. Моряков оставили под арестом до апреля.