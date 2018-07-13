Британія закликає звільнити Сенцова, Балуха та Куку

У заяві зазначається, що уряд Британії стурбований погіршенням здоров'я українських політв'язнів, які оголосили про голодування

Британія закликає РФ терміново звільнити українських політв’язнів, які оголосили про голодування, - Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усеїна Куку. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Британії з питань Європи Алана Дункана, яка опублікувана на офіційному сайті уряду Британії.

У заяві зазначається, що уряд Британії стурбований погіршенням здоров'я українських політв'язнів: Олега Сенцова, Володимира Балуха та Емір-Гусейна Куку.

"Ув’язення цих чоловіків та багатьох інших українців видається політично вмотивовним, і ми закликаємо російську владу звільнити їх негайно", - написав Дункан у зверненні.

Міністр зазначив, що Британія отримувала багато тривожних повідомлень щодо поводження з українським політв’язнями та знає про недопуск до них правозахисних організацій та української уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

"Це ганебно, що російська влада продовжує відмовляти у доступі міжнародним моніторинговим організаціям до місць несвободи, навіть якщо здоров’я ув’язнених погіршується", - додав він.

Відзначимо, що українського політв’язня Олега Сенцова, ув’язненого у Росії в колонії суворого режиму, можуть помилувати найближчим часом.

Додамо, що у Криму Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Російській Федерації, відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком.

Як відомо, політв'язень Емір-Усеїн Куку за час голодування схуд на 9 кг.

Нагадаємо, що ПА ОБСЄ прийняла декларацію, що включає резолюцію про порушення прав людини в Криму.