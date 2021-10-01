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Британія закликала РФ вивести війська та зброю з України та не обмежувати доступ ОБСЄ

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Донбас, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:52
Британія закликала РФ вивести війська та зброю з України та не обмежувати доступ ОБСЄ Фото: Мелінда Сіммонс, посол Британії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російська Федерація повинна вивести війська та зброю з території України. Крім того, Росія має припинити обмежувати роботу місії ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського посла Мелінду Сіммонс.

"З жахом дізналася зі звітів СММ ОБСЄ, що кількість цивільних жертв через обстріли на сході України є найбільшою після припинення вогню в липні 2020 року. Російська Федерація повинна вивести своїх військових і зброю з України і припинити обмежувати доступ для СММ. Прозорість важлива. Невинні життя під загрозою", - написала вона.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ, у вересні в середньому на Донбасі реєструвалося понад 250 порушень режиму припинення вогню в день.

Зазначено, що таких обстрілів на Донбасі не було з літа минулого року.

Додамо, США критикують Росію за закриття місії ОБСЄ на кордоні, Штати не впевнені в тому, що РФ буде виконувати міжнародні угоди.

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