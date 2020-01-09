Британія приєднається до розслідування авіакатастрофи МАУ

Великобританія приєднається до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Про це говорили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Великобританії під час катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

"Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття і слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, загиблих в результаті катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", - сказав президент України.

Також Зеленський підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

Крім того, президент України запросив Великобританію приєднатися до розслідування. У свою чергу Джонсон підтримав цю ідею і зазначив, що кращі британські фахівці будуть залучені до з'ясування всіх обставин трагедії.

Сторони також домовилися прискорити підготовку нової угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство між Україною і Великобританією. Також співрозмовники торкнулися питання спрощення візового режиму з Великою Британією для громадян України.

Зі свого боку Джонсон підтвердив потужну підтримку України і партнерство Великобританії в сфері безпеки і запросив Зеленського відвідати Лондон з метою подальшої інтенсифікації та поглиблення двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, Швеція готова надати допомогу в розслідуванні авіакатастрофи українського літака в Ірані.