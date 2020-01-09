Швеція пропонує допомогу в розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Фото: Стефан Льовен (РБК-Україна)

Зеленський провів телефонні переговори з прем'єром Швеції

Швеція готова надати допомогу в розслідуванні авіакатастрофи українського літака в Ірані. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен в ході телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленський, передає Офіс президента.

Повідомляється, що Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Швеції в результаті авіакатастрофи в Ірані. Він також відзначив готовність максимально долучитися до розслідування.

"Ми докладаємо всіх зусиль для з'ясування причин цієї авіакатастрофи і готові тісно співпрацювати в цьому з Швецією. Наше завдання - дізнатися правду. Це головне", - заявив Зеленський.

Зі свого боку Стефан Льовен теж висловив співчуття і повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими способами у забезпеченні прозорого розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран офіційно запросив США і України до розслідування катастрофи МАУ. Після трагедії офіційні повідомлення були направлені Україні і США, як країні, де знаходиться штаб-квартира Boeing. Крім того, повідомлення були направлені Швеції та Канаді.

Відзначимо, в результаті авіакатастрофи, серед інших, загинули вісім громадян Швеції.