Британія повторно запросила Зеленського з офіційним візитом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Британії почалися зустрічі Пристайка з главами МЗС

Британія повторно запрошує президента України Володимира Зеленського відвідати країну з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

За його словами, глава МЗС Британії Домінік Рааб повторно запросив Зеленського відвідати Лондон з офіційним візитом найближчим часом.

"Домовилися прискорити переговори щодо нової всеосяжної угоди, що охоплює відносини України та Британії після Brexit. Ціную його слова про тверду і безсумнівну підтримку України. Обмінялися думками про способи співпраці в розслідуванні катастрофи PS752 і домовилися працювати разом з цього та інших питань, зокрема щодо захисту суверенітету України", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні пройде зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Раніше також повідомлялося, що візит Зеленського в Сполучені Штати Америки готується, але поки немає конкретних дат.