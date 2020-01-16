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Британія повторно запросила Зеленського з офіційним візитом

Новини » Політика     16.01.2020 - 15:12
Британія повторно запросила Зеленського з офіційним візитом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Британії почалися зустрічі Пристайка з главами МЗС

Британія повторно запрошує президента України Володимира Зеленського відвідати країну з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

За його словами, глава МЗС Британії Домінік Рааб повторно запросив Зеленського відвідати Лондон з офіційним візитом найближчим часом.

"Домовилися прискорити переговори щодо нової всеосяжної угоди, що охоплює відносини України та Британії після Brexit. Ціную його слова про тверду і безсумнівну підтримку України. Обмінялися думками про способи співпраці в розслідуванні катастрофи PS752 і домовилися працювати разом з цього та інших питань, зокрема щодо захисту суверенітету України", - додав Пристайко.

Британія повторно запросила Зеленського з офіційним візитом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні пройде зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Раніше також повідомлялося, що візит Зеленського в Сполучені Штати Америки готується, але поки немає конкретних дат.

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Новини України Володимир ЗеленськийВеликобританияВадим Пристайко
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