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Британия повторно предложила Зеленскому нанести официальный визит

Новости » Политика     16.01.2020 - 15:12
Британия повторно предложила Зеленскому нанести официальный визит
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Британии начались встречи Пристайко с главами МИД

Британия повторно приглашает президента Украины Владимира Зеленского посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Вадима Пристайко.

По его словам, глава МИД Британии Доминик Рааб повторно пригласил Зеленского посетить Лондон с официальным визитом в ближайшее время.

"Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, охватывающему отношения Украины и Британии после Brexit. Ценю его слова о твердой и несомненной поддержке Украины. Обменялись мнениями о способах сотрудничества в расследовании катастрофы PS752 и договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности по защите суверенитета Украины", - добавил Пристайко.

Британия повторно предложила Зеленскому нанести официальный визит

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне пройдет встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Ранее также сообщалось, что визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки готовится, но пока нет конкретных дат.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВеликобританияВадим Пристайко
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