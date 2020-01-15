Єльченко розповів про майбутній візит Зеленського до США

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Конкретних дат візиту глави держави до США поки немає

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки готується, але наразі немає конкретних дат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в США Володимира Єльченка для "ТСН".

За словами дипломата, українська сторона готує продуктивну зустріч Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, але конкретні дати візиту до США поки не визначені. Єльченко додав, що візит Зеленського включатиме не лише переговори з Трампом.

"Про терміни не йдеться. У нас бачення таке, що цей візит має бути не заради просто галочки чи якоїсь годинної зустрічі у Білому домі. Цей візит має щонайменше призвести до підписання якихось важливих документів. Низка їх нині готується. І по-друге, він має включати в себе не тільки візит до Вашингтону, а й деяких інших міст та регіонів США", - пояснив він.

Так, планується, що український президент відвідає генеральне консульство України в Техасі, відкриття якого планується цього року.

"В першу чергу, я знаю, у нас є великий інтерес у відвіданні Каліфорнії, і плюс цього року у нас в планах відкриття нового генерального консульства України у Техасі, у місті Х’юстон. І нам все це треба зібрати докупи, і ,можливо, нам вдасться організувати візит саме з таких трьох складових", - розповів Єльченко.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляв, що Київ готує повноцінний візит Зеленського до Вашингтону. Кулеба додав, що Трамп запросив українського лідера до США після перемоги на виборах.