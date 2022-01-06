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Латвія відправить Україні зброю та військову техніку

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Четвер 06 січня 2022 15:45
Латвія відправить Україні зброю та військову техніку Фото: Артікс Пабрікс, міністр оборони Латвії (flickr.com/saeima)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив про виділення Україні зброї та військової техніки. З такою заявою він виступив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Міністр та посол вже узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну.

"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - заявив Пабрікс.

Як зазначив глава латвійського Міноборони, хоч Україні і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.

Нагадаємо, відправити Україні зброю планує і Естонія, але спочатку їй потрібно отримати дозвіл колишніх власників.

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