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Британия ужесточила санкции против РФ и запретила предоставление трастовых услуг

Фото: Британия ужесточила санкции против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 марта, Британия усилила санкции против России и распространила запрет на предоставление трастовых услуг лицам, которые уже находятся под ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

"В список санкций Великобритании были внесены поправки в отношении 1730 человек, которые в настоящее время находятся под режимом санкций в отношении России, и теперь они подлежат санкциям в отношении трастовых услуг", - говорится в сообщении.

Таким образом, 1550 физических лиц и 180 юридических лиц, фигурирующих в списке санкций, оказались лишены возможности передавать в доверительное управление свое имущество в Британии.

Напомним, что Британия в среднесрочной перспективе и дальше будет противодействовать угрозам, которые Россия создает для европейской безопасности и мирового порядка.

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, полученных в войне с Украиной.

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