Россия использует Лондон для отмывания награбленного во время войны с Украиной, - Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, полученных в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Британские правоохранительные органы выявили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, в целях отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

При этом некоторые компании, контролируемые Россией, теперь пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Как отмечает Bloomberg, русские занимают видное место среди тех, кого привлекает в лондонский Сити мягкое регулирование, которое позволяет им укрывать свои активы без особого контроля.

Оливер Буллоу, эксперт по финансовым преступлениям, написавший серию книг об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Великобритании, сказал, что за последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании. Они выбрали Великобританию, потому что учредить компанию здесь дешево, относительно мало проверок информации, которую они должны предоставить, а наличие британского адреса придает им видимость респектабельности.

"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины", - сказал он.

Человек, знакомый с расследованиями правоохранительных органов Великобритании по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании для перевода крупных сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется подавать отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические данные, в которых не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.

В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег сделали британскую финансовую систему пронизанной подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые усложняют усилия по наложению ограничений на интересы России.

Одна компания, установленная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и числится в судовых реестрах как владелец зерновоза. Судно подозревают в незаконной вывозке зерна из Украины и нарушении международных санкций. Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море.

В компании числятся трое нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в Регистрационной палате, британском реестре компаний. Все они являются гражданами России и указали свои домашние адреса в России.

Как показывают документы, несколько других компаний, не имеющих явных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими гражданами России. Один из этих людей - сотрудник МВД России.

Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и пресечь финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент в сентябре прошлого года и направлен на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает компании, и для расследования преступлений.