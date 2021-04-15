Британія попрощається з принцом Філіпом в суботу. Що потрібно знати про церемонію

Відзначається, що число учасників похорону довелося обмежити через пандемію коронавірусу. Крім королеви Єлизавети II і їх з принцом Філіпом чотирьох дітей разом з чоловіками і дружинами присутнім на церемонії будуть вісім онуків з чоловіками і дружинами, а також племінники королеви - леді Сара Шатто з чоловіком і граф Сноуден.

Похорон також відвідає принц Гаррі, який нещодавно прилетів з США. Його дружина Меган Маркл не змогла приїхати через вагітність.

"Під час служби невеликий хор з чотирьох чоловік виконає музичні фрагменти, обрані герцогом Единбурзьким", - йдеться в повідомленні.

Учасники церемонії будуть дотримуватися норм соціального дистанціювання. Службі у каплиці буде передувати похоронна процесія: за труною підуть всі четверо дітей принца Філіпа, а також його внуки принци Вільям і Гаррі. Державний гімн прозвучить, коли труну з тілом герцога прибуде в монастир.