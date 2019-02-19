У ЄС схвалили скорочення викидів парникових газів для вантажівок

Ілюстративне фото (autoconsulting.com.ua)

На вантажні автомобілі приходиться майже чверть викидів, пов'язаних з транспортом

У вівторок, 19 лютого, Європейський союз погодився скоротити викиди вуглекислого газу для нових вантажних автомобілів і автобусів на 30% до 2030 року в рамках зобов'язань ЄС скоротити викиди парникових газів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

У заяві Європейської комісії зазначається, що Європейський парламент і Рада ЄС у вівторок вранці досягли компромісу, який зменшить середні викиди вуглекислого газу в порівнянні з рівнем 2019 року.

Відзначимо, що до цього в Євросоюзі не було обмежень на викиди від транспортних засобів великої вантажопідйомності, на відміну від інших країн, таких як США, Китай, Японія і Канада. При цьому на вантажні автомобілі доводиться майже чверть викидів, пов'язаних з транспортом.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року в стратегії захисту клімату Єврокомісії зазначалося, що викиди вуглекислого газу в країнах Євросоюзу можна скоротити до нуля протягом наступних 30 років.

Як писало РБК-Україна раніше, держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні як мінімум втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу (СО2), щоб запобігти кліматичній катастрофі.

Варто зазначити, що обсяги викиду вуглекислого газу в усьому світі в 2017 році збільшилися на 1,6% до рекордного рівня, і в 2018 році ця тенденція тривала.