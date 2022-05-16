Не заявляємо публічно. В Україні вже є аналог таємних груп "Моссада", - Геращенко

В Україні вже є підрозділи, які працюють за аналогією з таємними групами ізраїльської розвідки "Моссад" з пошуку нацистів. При цьому такі підрозділи, можливо, задіяні ще не на повну потужність.

"Як я розумію, такий підрозділ вже є, він вже працює, і ви бачите результати цієї роботи. Ми не заявляємо про це публічно, навіть в Ізраїлі про це не заявляють. Але ми бачимо, як почастішали вибухи газу, як почастішали поломки залізниць, як самі собою руйнуються мости в Бєлгородській і Курській областях, по яких йде підвіз танків і палива", - зазначив він.

За його словами, такі підрозділи зараз, можливо, працюють не на повну потужність.

"Я не заздрю дуже багатьом росіянам, які прийшли вбивати наших людей. Крім того, наша розвідка вже опублічила багатьох виродків, які вбивали людей в Бучі... У нас є списки льотчиків, які бомбили Київ, Чернігів, Харків та інші міста. Тому далі це буде справою майбутнього", - додав Геращенко.

Що відомо про таємні групи "Моссада"

Після Другої світової війни багато німецьких нацистів переховувалися в різних країнах, і підрозділ "Амаль" ізраїльської розвідки провів кілька операцій з їх упіймання або ліквідації. Найвідоміший випадок - викрадення відповідального за Голокост нациста Адольфа Ейхмана в 1960 році, який переховувався в Буенос-Айресі. Його таємно вивезли до Ізраїлю і після судового процесу засудили до смертної кари.

Також відомо про ліквідацію латиського карателя Герберта Цукурса в Уругваї у 1965 році. "Ризький вішатель" був причетний до вбивства не менше 30 тисяч євреїв. У різний час в списку "Амаля" фігурувало близько 15 високопоставлених нацистів, багато з них уникли відплати, в деяких випадках спецоперації провалювалися.