RU UA EN RU
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Британия планирует открыть крупнейший в стране завод по производству дронов

Великобритания, Понедельник 15 сентября 2025 20:51
UA EN RU
Британия планирует открыть крупнейший в стране завод по производству дронов Фото: министр обороны Британии Джон Гили (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Суиндон на юго-западе Англии в 2026 году планируют открыть крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.

Завод, который откроют в Суиндоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Британии.

Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.

Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Соглашение предусматривает обмен технологиями, что создаст рабочие места в Британии и усилит национальную безопасность обеих стран.

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время заседания "Рамштайн" 9 сентября заявил, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для Украины.

Также ранее сообщалось, что украинская компания "Укрспецсистемс" построит завод по производству дронов в Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Дрони