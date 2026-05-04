Британия присоединяется к кредиту для Украины от ЕС, но есть три условия

Пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаш Уйвари заявил, что участие Великобритании в программе кредитной помощи ЕС Украине на 90 млрд евро стало важным политическим сигналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Европейской комиссии.

Позиция Европейской комиссии

В Европейской комиссии положительно оценили намерение Великобритании подключиться к кредитному механизму Европейского союза для поддержки Украины объемом 90 млрд евро.

Как сообщил в Брюсселе Уйвари, заявление Лондона рассматривается как значимый шаг, однако впереди остаются технические переговоры.

"Сегодня важный день, и мы увидели четкий политический сигнал от Соединенного Королевства присоединиться к пакету помощи Украине в размере 90 млрд евро. Это первый шаг" , – отметил он.

Также Уйвари подчеркнул, что теперь Комиссии придется продолжить фактические переговоры, чтобы согласовать ряд различных пунктов.

Условия для участия Великобритании

В Еврокомиссии подчеркнули, что для полноценного участия в программе Лондон должен выполнить несколько требований.

Речь идет о трех ключевых условиях, которые необходимо согласовать сторонам.

"Во-первых, должно быть то, что мы называем партнерством в сфере безопасности и обороны с ЕС, и Соединенное Королевство уже имеет его с мая прошлого года", - отметил Уйвари.

Вторая условие заключается в том, что Британия должна предоставлять большую финансовую и военную поддержку Украине, и Комиссия должна будет оценить этот критерий.

"И в-третьих, Великобритания также должна обязаться обеспечить справедливый и пропорциональный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, и это должно быть пропорционально стоимости контрактов, заключенных с организациями, зарегистрированными в Великобритании", – пояснил Уйвари.

Дальнейшие шаги и переговоры

В Еврокомиссии заявили о готовности ускорить процесс обсуждений с Лондоном. При этом подчеркивается, что общий объем программы в 90 млрд евро останется неизменным, даже в случае участия Великобритании.

"Участие Великобритании не изменит общую мощность программы на 90 млрд, то есть вклад ЕС, но это может позволить ей быть участником, например, когда речь идет о закупке оборонного оборудования. Теперь нам придется обсудить конкретные детали участия Великобритании", – добавил пресс-секретарь.