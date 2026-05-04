ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Британия присоединяется к кредиту для Украины от ЕС, но есть три условия

17:32 04.05.2026 Пн
2 мин
Для полного участия в программе Лондон обязан выполнить ряд условий
aimg Анастасия Никончук
Британия присоединяется к кредиту для Украины от ЕС, но есть три условия Фото: Кир Стармер и Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаш Уйвари заявил, что участие Великобритании в программе кредитной помощи ЕС Украине на 90 млрд евро стало важным политическим сигналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Европейской комиссии.

Читайте также: Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов для Украины, - FT

Позиция Европейской комиссии

В Европейской комиссии положительно оценили намерение Великобритании подключиться к кредитному механизму Европейского союза для поддержки Украины объемом 90 млрд евро.

Как сообщил в Брюсселе Уйвари, заявление Лондона рассматривается как значимый шаг, однако впереди остаются технические переговоры.

"Сегодня важный день, и мы увидели четкий политический сигнал от Соединенного Королевства присоединиться к пакету помощи Украине в размере 90 млрд евро. Это первый шаг" , – отметил он.

Также Уйвари подчеркнул, что теперь Комиссии придется продолжить фактические переговоры, чтобы согласовать ряд различных пунктов.

Условия для участия Великобритании

В Еврокомиссии подчеркнули, что для полноценного участия в программе Лондон должен выполнить несколько требований.

Речь идет о трех ключевых условиях, которые необходимо согласовать сторонам.

"Во-первых, должно быть то, что мы называем партнерством в сфере безопасности и обороны с ЕС, и Соединенное Королевство уже имеет его с мая прошлого года", - отметил Уйвари.

Вторая условие заключается в том, что Британия должна предоставлять большую финансовую и военную поддержку Украине, и Комиссия должна будет оценить этот критерий.

"И в-третьих, Великобритания также должна обязаться обеспечить справедливый и пропорциональный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, и это должно быть пропорционально стоимости контрактов, заключенных с организациями, зарегистрированными в Великобритании", – пояснил Уйвари.

Дальнейшие шаги и переговоры

В Еврокомиссии заявили о готовности ускорить процесс обсуждений с Лондоном. При этом подчеркивается, что общий объем программы в 90 млрд евро останется неизменным, даже в случае участия Великобритании.

"Участие Великобритании не изменит общую мощность программы на 90 млрд, то есть вклад ЕС, но это может позволить ей быть участником, например, когда речь идет о закупке оборонного оборудования. Теперь нам придется обсудить конкретные детали участия Великобритании", – добавил пресс-секретарь.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Украины, ситуацию в энергетическом секторе, а также возможные шаги в рамках мирных инициатив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Великобритания Война в Украине
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы