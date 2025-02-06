Британия подтвердила, что созывает "Рамштайн" вместо США: когда состоится заседание

"Рамштайн"

Последняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась 9 января 2025 года, до того, как Дональд Трамп официально стал президентом США. Тогда были опасения относительно того, что после инаугурации Трампа формат "Рамштайн" может переформатироваться.

Однако президент Украины Владимир Зеленский уверял, что вопрос продолжения "Рамштайн" не поднимался.

Добавим, что еще до выборов Трамп выступал за уменьшение военной помощи Украине. Он также заявлял, что помощь должна даваться взаймы, а не в виде "подарка".

Кроме того, президент США имеет претензии к другим членам НАТО, в частности к некоторым странам ЕС. Трамп хочет, чтобы расходы на оборону увеличили до 5% от ВВП, но некоторые европейские страны еще не дошли до уровня 2%.

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