Британия поддержала план Трампа по Украине: как это повлияет на мирные переговоры

По его словам, Великобритания приветствует стремление Трампа завершить "эту ужасную войну" и активно работать над гарантиями безопасности для союзников Украины.

Хили отметил, что продолжаются переговоры о том, как союзники Украины смогут гарантировать будущее мирное соглашение. Он добавил, что сейчас ожидают подтверждения взносов от партнеров.

По словам министра, формат возможной коалиции добровольцев будет зависеть от условий соглашения, а детали сознательно не раскрывают, чтобы "не делать россиян мудрее" и не усиливать позиции российского диктатора Владимира Путина в будущих переговорах.

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, во время которой стороны обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины.

По итогам переговоров Зеленский заявил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней, однако впоследствии этот срок отложили еще на неделю.

25 августа Трамп публично подтвердил, что Европа готова предоставить Украине "значительные" гарантии, а США обеспечат их поддержку.