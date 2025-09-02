Британия поддержала план Трампа по Украине: как это повлияет на мирные переговоры

Великобритания поддерживает стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне в Украине и сделать гарантии безопасности для европейских союзников "очень надежными".
Об этом во время выступления в Палате общин заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, Великобритания приветствует стремление Трампа завершить "эту ужасную войну" и активно работать над гарантиями безопасности для союзников Украины.
Хили отметил, что продолжаются переговоры о том, как союзники Украины смогут гарантировать будущее мирное соглашение. Он добавил, что сейчас ожидают подтверждения взносов от партнеров.
По словам министра, формат возможной коалиции добровольцев будет зависеть от условий соглашения, а детали сознательно не раскрывают, чтобы "не делать россиян мудрее" и не усиливать позиции российского диктатора Владимира Путина в будущих переговорах.
18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, во время которой стороны обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины.
По итогам переговоров Зеленский заявил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней, однако впоследствии этот срок отложили еще на неделю.
25 августа Трамп публично подтвердил, что Европа готова предоставить Украине "значительные" гарантии, а США обеспечат их поддержку.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.
Также Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.