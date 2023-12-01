Великобритания будет убеждать Германию продать 40 истребителей Typhoon Турции, - СМИ

Великобритания поможет Турции убедить Германию в продаже 40 истребителей Eurofighter Typhoon.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Источники издания отмечают, что вопрос о покупке Анакрой самолетов Eurofighter был обсужден во время встречи министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера с его британским коллегой.
По их данным, британцы заверили главу Минобороны восточной страны, что помогут убедить немцев в продаже самолетов. Турция намерена закупить 40 истребителей Typhoon последней версии – 20 на первом этапе и еще 20 позже.
Ранее Гулар сообщал, что Турция решает вопросы закупок Eurofighter Typhoon через Англию.
В ведомстве также отмечали, что эти Typhoon являются единственными самолетами, на которых сосредоточился Стамбул, поскольку процесс закупок и модернизации F16 продолжается.
Стоит отметить, что 16 ноября Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, заблокирует запрос турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО.
Утверждается, что напряженность возникла из-за покупки Стамбулом систем ПВО в России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.
Позже глава минобороны Турции заявил о попытке договориться о покупке истребителей у Германии через Испанию и Великобританию.
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