Британия убеждает США дать ПВО для будущих миротворческих сил в Украине, - The Time

Миротворцы для Украины

Напоминаем, что дискуссии об отправке миротворцев в Украину ведутся уже несколько месяцев. Украина обсуждала этот вопрос, в частности, с Францией и Британией.

Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев. Но главное в этом - вопрос вооружения.

По словам Зеленского, численность иностранцев может составлять до 110 тысяч. Он добавил, что желательно участие морских стран, к примеру, Великобритания или нордические государства.

Глава Пентагона недавно исключил участие американских войск в миротворческой миссии. В США считают, что это должны быть европейские войска. Как писало издание Welt, в Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч миротворцев Украине.

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