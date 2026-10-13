Британия передавала Украине разведданные из своих источников во время остановки из США, - эксперт

Великобритания передавала данные из своих источников

По словам Храпчинского, в марте, когда США снизили предоставление разведывательных данных, Украина получала их от Британии. Это происходило за счет собственных возможностей британской стороны.

В то же время, отмечает эксперт, все эти разведывательные данные - единственный инструмент НАТО. Поэтому Великобритания, передавая их Украине, была вынуждена проверять всю информацию, чтобы там были исключительно ее собственные источники.

Почему Европа не заменит американскую систему

Аналогов системы раннего предупреждения в США в Европе нет. По словам Храпчинского, построение такой системы полностью привязано к возможностям Соединенных Штатов. В Европе есть радиолокационные средства, которые обнаруживают цели на большом расстоянии, но имеют ограничения во времени реагирования. Европа использует их для защиты.

Кроме того, Храпчинский подчеркнул, что за все время полномасштабного вторжения США ни разу не передавали в режиме реального времени точки расположения пусковых установок. По его словам, примеры их уничтожения стали возможны только благодаря украинским возможностям или европейской помощи.

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