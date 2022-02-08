Британія перекидає сотні морських піхотинців до Польщі
Фото, Міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Великобританія направить до Польщі 350 військовослужбовців з 45-го батальйону спеціального призначення у складі 3-ї бригади спеціального призначення Королівської морської піхоти. Вони будуть розміщені в Польщі в найближчі дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Британії.
Військові нададуть підтримку польським Збройним силам у проведенні спільних навчань, плануванні дій у надзвичайних ситуаціях та нарощуванні потенціалу в умовах триваючої напруженості на кордоні з Україною.
"Ця підтримка виявляється на двосторонній основі і не є частиною пропозиції Великобританії для НАТО", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, Німеччина перекине 350 військових до Литви.