Британія перекидає сотні морських піхотинців до Польщі

Великобританія направить до Польщі 350 військовослужбовців з 45-го батальйону спеціального призначення у складі 3-ї бригади спеціального призначення Королівської морської піхоти. Вони будуть розміщені в Польщі в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Британії .

Військові нададуть підтримку польським Збройним силам у проведенні спільних навчань, плануванні дій у надзвичайних ситуаціях та нарощуванні потенціалу в умовах триваючої напруженості на кордоні з Україною.

"Ця підтримка виявляється на двосторонній основі і не є частиною пропозиції Великобританії для НАТО", - йдеться в повідомленні.