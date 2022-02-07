Британія і Німеччина збільшать військовий контингент у Східній Європі

Німеччина збільшує військову присутність у Литві. Водночас Британія відправить своїх військових до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taglicher Anzeiger і Euronews .

Бундесвер збільшує свою присутність в Литві на 350 солдатів.

"Таким чином, ми посилюємо наш внесок у сили на східному фланзі НАТО і посилаємо чіткий сигнал рішучості нашим союзникам", - заявила федеральний міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

За її словами, послання союзникам звучало так:"ви можете на нас покластися".

При цьому міністр додала, що додаткові війська будуть направлені в Литву в найближчі кілька днів.

В цей час близько 500 німецьких солдатів розміщені в Литві в рамках так званої передової присутності Західного військового альянсу.

У свою чергу міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив у понеділок, що Британія направить до Польщі ще 350 військовослужбовців.

"Ми відправимо ще 350 британських військовослужбовців до Польщі як двостороннє розгортання, щоб показати, що ми можемо працювати разом і послати сильний сигнал, що Великобританія і Польща стоять пліч-о-пліч", - заявив міністр.

Минулого року Великобританія направила 100 військовослужбовців до Польщі, щоб допомогти їй впоратися з кризою мігрантів на кордоні з Білоруссю.