ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия перебрасывает сотни морских пехотинцев в Польшу

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 19:30
Британия перебрасывает сотни морских пехотинцев в Польшу Фото, министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания направит в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты. Они будут размещены в Польше в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.

Военные окажут поддержку польским вооруженным силам в проведении совместных учений, планировании действий в чрезвычайных ситуациях и наращивании потенциала в условиях продолжающейся напряженности на границе с Украиной.

"Эта поддержка оказывается на двусторонней основе и не является частью предложения Великобритании для НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, Германия перебросит 350 военных в Литву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Польша Вторжение России в Украину
NEWS
Дипломатический десант продолжается. В Украину приезжает глава МИД Испании
Дипломатический десант продолжается. В Украину приезжает глава МИД Испании
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка