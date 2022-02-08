Британия перебрасывает сотни морских пехотинцев в Польшу

Великобритания направит в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты. Они будут размещены в Польше в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии .

Военные окажут поддержку польским вооруженным силам в проведении совместных учений, планировании действий в чрезвычайных ситуациях и наращивании потенциала в условиях продолжающейся напряженности на границе с Украиной.

"Эта поддержка оказывается на двусторонней основе и не является частью предложения Великобритании для НАТО", - говорится в сообщении.