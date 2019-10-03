ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія пом'якшила санкції проти Росії

Новини » Політика    03.10.2019 - 12:38
Британія пом'якшила санкції проти Росії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ці поправки дозволять здійснювати деякі види діяльності в рамках місії з вивчення Марса

Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії. Відповідний документ розміщений в законодавчій базі країни.

Як повідомляється, ці поправки дозволять здійснювати деякі види діяльності в рамках місії з вивчення Марса "Екзомарс-2020". Поправки внесені в розділ "Злочини, пов'язані з товарами і технологіями, що входять в Загальний військовий перелік Європейського союзу".

В початковій версії закону в даному розділі говорилося, що особа, яка здійснює діяльність з постачання в Росію гідразину, несиметричного диметилгидразина і метилгидразина (компоненти высококипящего ракетного палива), призначених для використання в певних пускових установках, вчиняє злочин.

Поправки дозволяють імпорт в Росію "певних речовин, призначених для використання в певних пускових установках, запуску або заправки певних супутників, або для проведення певних випробувань і польотів в рамках місії "Екзомарс-2020".

Як наголошується, поставки можуть бути здійснені лише за умови попереднього погодження у відповідності зі статтею про антиросійські санкції.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна у хімічній атаці у Солсбері.

Джонсон планує знову призупинити роботу парламенту Британія вітає підписання "формули Штайнмайера"
Новини України Російська ФедераціяВеликобританияСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся