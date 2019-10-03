Британія пом'якшила санкції проти Росії

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ці поправки дозволять здійснювати деякі види діяльності в рамках місії з вивчення Марса

Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії. Відповідний документ розміщений в законодавчій базі країни.

Як повідомляється, ці поправки дозволять здійснювати деякі види діяльності в рамках місії з вивчення Марса "Екзомарс-2020". Поправки внесені в розділ "Злочини, пов'язані з товарами і технологіями, що входять в Загальний військовий перелік Європейського союзу".

В початковій версії закону в даному розділі говорилося, що особа, яка здійснює діяльність з постачання в Росію гідразину, несиметричного диметилгидразина і метилгидразина (компоненти высококипящего ракетного палива), призначених для використання в певних пускових установках, вчиняє злочин.

Поправки дозволяють імпорт в Росію "певних речовин, призначених для використання в певних пускових установках, запуску або заправки певних супутників, або для проведення певних випробувань і польотів в рамках місії "Екзомарс-2020".

Як наголошується, поставки можуть бути здійснені лише за умови попереднього погодження у відповідності зі статтею про антиросійські санкції.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна у хімічній атаці у Солсбері.