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Британія відмовиться від локдауна і перейде на систему місцевих обмежень

Автор: РБК-Україна

Британія наступного тижня відмовиться від локдауна і перейде на трирівневу систему місцевих обмежень. Вона діятиме з 3 грудня.

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, передає Euronews.

За його словами, новий план розроблено для того, щоб економіка Британії "безпечно дотягла до весни" в умовах пандемії COVID-19.

"Локдаун закінчиться 2 грудня і продовжено не буде. Люди зможуть зустрічатися на вулиці, не збираючись більше ніж по шість осіб. Відкриються магазини, спортзали, спортцентри та перукарні", - додав Джонсон.

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Крім того, знімуть обмеження на роботу ресторанів. Очікується, що максимальний рівень цієї системи обмежень буде схожий на локдаун з закриттям магазинів, готелів, спортзалів і віддаленою роботою. Джонсон зазначив, що на цей рівень перейде більшість регіонів.

Детальніше про те, в яких регіонах буде діяти конкретний рівень обмежень, британський прем'єр оголосить в четвер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії планують послабити карантин на Різдво.

Крім того, Лондон обговорює введення "ковідних" паспортів для тих, хто прищепився від коронавірусу. Їх власники зможуть вільно переміщатися по країні в умовах карантинних обмежень.

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