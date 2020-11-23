У Британії планують послабити карантин на Різдво

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Уряд Великобританії почав обговорювати план послаблення карантину на Різдво, 25 грудня. Зокрема, влада Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії погодилася створити можливості для святкування.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас в країні по 2 грудня діє посилений карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

"Міністри схвалили спільну мету зробити послаблення для обмеженої кількості додаткових домогосподарств протягом невеликої кількості днів, але також наголосили, що громадськості буде рекомендовано зберігати пильність, і що, коли це можливо, людям слід уникати подорожей і зводити до мінімуму соціальні контакти", - йдеться в заяві уряду Британії.

У Великобританії всього виявлено понад 1,5 млн заражень коронавірусом.

Нагадаємо, влада Великої Британії обговорюють введення "ковідних" паспортів для тих, хто прищепився від коронавірусу. Їх власники зможуть вільно переміщатися по країні в умовах карантинних обмежень.

В уряді Британії вважають, що країна зможе повернутися до нормального життя тільки після вакцинації і щомісячного тестування всього населення.