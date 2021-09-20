Британія засудила проведення виборів до Держдуми РФ у Криму
Великобританія засудила проведення виборів до Держдуми РФ на території Криму. Лондон підтвердив, що півострів незаконно окупований Росією і залишається українським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Великобританії.
"Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України і підтверджуємо, що анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і залишається такою донині", - підкреслили у відомстві.
У міністерстві зазначили, що вибори до Держдуми РФ продемонстрували серйозний крок назад для демократичних свобод у Росії. Звертається увага на дії російської влади в ході виборчої кампанії. Зокрема, на виключення з участі у виборах справжніх опозиційних кандидатів, створення перешкод для роботи незалежних ЗМІ та обмеження щодо допуску міжнародних спостерігачів.
Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.