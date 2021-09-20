ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія засудила проведення виборів до Держдуми РФ у Криму

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 20 вересня 2021 20:29
Британія засудила проведення виборів до Держдуми РФ у Криму Фото: Британія засудила проведення виборів до Держдуми на території Криму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія засудила проведення виборів до Держдуми РФ на території Криму. Лондон підтвердив, що півострів незаконно окупований Росією і залишається українським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Великобританії.

"Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України і підтверджуємо, що анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і залишається такою донині", - підкреслили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що вибори до Держдуми РФ продемонстрували серйозний крок назад для демократичних свобод у Росії. Звертається увага на дії російської влади в ході виборчої кампанії. Зокрема, на виключення з участі у виборах справжніх опозиційних кандидатів, створення перешкод для роботи незалежних ЗМІ та обмеження щодо допуску міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Великобританія
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми