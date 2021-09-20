Британия осудила проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму
Великобритания осудила проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма. Лондон подтвердил, что полуостров незаконно оккупирован Россией и остается украинским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Великобритании.
"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве отметили, что выборы в Госдуму РФ продемонстрировали серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Обращается внимание на действия российских властей в ходе избирательной кампании. В частности, на исключение из участия в выборах подлинных оппозиционных кандидатов, создание помех для работы независимых СМИ и ограничения по допуску международных наблюдателей.
Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.