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Британия осудила проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму

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Лондон, Понедельник 20 сентября 2021 20:29
Британия осудила проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму Фото: Британия осудила проведение выборов в Госдуму на территории Крыма (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания осудила проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма. Лондон подтвердил, что полуостров незаконно оккупирован Россией и остается украинским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что выборы в Госдуму РФ продемонстрировали серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Обращается внимание на действия российских властей в ходе избирательной кампании. В частности, на исключение из участия в выборах подлинных оппозиционных кандидатов, создание помех для работы независимых СМИ и ограничения по допуску международных наблюдателей.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

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