Британия осудила проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что выборы в Госдуму РФ продемонстрировали серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Обращается внимание на действия российских властей в ходе избирательной кампании. В частности, на исключение из участия в выборах подлинных оппозиционных кандидатов, создание помех для работы независимых СМИ и ограничения по допуску международных наблюдателей.