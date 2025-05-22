Британія в останню мить заблокувала передачу архіпелагу з авіабазою Маврикію

Верховний суд Великої Британії заблокував передачу Маврикію архіпелагу Чагос в Індійському океані. Це сталося за кілька годин до підписання угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та BBC .

Угоду про передачу архіпелагу повинні були підписати у четвер, 22 травня. Постанова британського суду з'явилася близько о 2:25.

Позов до суду проти Міністерства закордонних справ Британії з оскарженням угоди подали дві жінки з племені Чагос Бернадетт Дюгасс та Бертріс Помпе, які живуть у Британії. На їх думку, британський уряд діє, нехтуючи правами народу Чагосу.

Премʼєр-міністр Кір Стармер планував повернути острови Маврикію, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія. Угоду вважають суперечливою, бо Британія також мала б заплатити мільярди фунтів стерлінгів Маврикію.

Також важливим фактором залишається, що Маврикій залежить від імпорту з Китаю.

Колишній міністр оборони від Консервативної партії Грант Шаппс назвав план чинного британського уряду "божевільним" через можливість шпигування Китаю за авіабазою. Його думку поділяє колишній міністр юстиції Роберт Дженрік.

"Британську суверенну територію віддають союзнику Китаю, а мільярди фунтів з кишені британських платників податків витрачають на це "задоволення"",- сказав він у коментарі Sky News.