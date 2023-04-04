RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия оштрафовала TikTok почти на 16 млн долларов

Фото: Британия оштрафовала ТиkТоk на 16 миллионов долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Британская служба защиты данных оштрафовала TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов (15,88 млн долларов) за многочисленные нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональных данных детей в возрасте до 13 лет без согласия родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на британское издание The Independent.

Офис уполномоченного по вопросам информации (ICO) утверждает, что TikTok не получил согласие родителей примерно 1,4 миллиона британских детей возрастом до 13 лет, использующих платформу.

"Существуют законы, которые гарантируют, что наши дети будут в такой же безопасности в цифровом мире, как и в физическом. TikTok не соблюдал эти законы. Как следствие, примерно миллион детей в возрасте до 13 лет получили доступ к платформе, а TikTok собирал и использовал их персональные данные", - заявил уполномоченный по вопросам информации Великобритании Джон Эдвардс.

В британской службе подчеркнули, что TikTok не сделал достаточно, чтобы проверить, кто пользуется их платформой, и не принял достаточные меры, чтобы закрыть доступ для несовершеннолетних детей.

Напомним, что Австралия ввела запрет на использование TikTok для госслужащих.

Также мы ранее писали о том, что TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая распространяла пропаганду об Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok