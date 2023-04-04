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Британія оштрафувала TikTok майже на 16 млн доларів

Фото: Британія оштрафувала ТіkТоk на 16 мільйонів доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Британська служба захисту даних оштрафувала TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів (15,88 млн доларів) за численні порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на британське видання The Independent

Офіс уповноваженого з питань інформації (ICO) стверджує, що TikTok не отримав згоду батьків приблизно 1,4 мільйона британських дітей віком до 13 років, які використовують платформу.

"Існують закони, які гарантують, що наші діти будуть у такій же безпеці в цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів. Як наслідок, приблизно мільйон дітей віком до 13 років отримали доступ до платформи, а TikTok збирав і використовував їхні персональні дані", - заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

У британській службі підкреслили, що TikTok не зробив достатньо, щоб перевірити, хто користується їхньою платформою, і не вжив достатніх заходів, щоб закрити доступ для неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що Австралія запровадила заборону використання TikTok для держслужбовців.

Також ми раніше писали про те, що TikTok виявив російську мережу дезінформації, яка поширювала пропаганду про Україну

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