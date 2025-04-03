Британия опубликовала список товаров США для возможных пошлин в ответ Трампу, - Reuters

По данным издания, "ориентировочный длинный список" товаров включал все: от бинокля и бурбонского виски до автомобильных запчастей и сыра. В список также вошли:

бензиновые, дизельные и электромобили,

продукты питания, в частности мясо и рыба.

Правительство подчеркнуло, что не все товары из списка будут облагаться какими-либо тарифами в будущем.

В то же время, по данным издания, Британия говорит, что приняла "хладнокровный" подход к 10% тарифов Трампа, которые являются самыми низкими среди масштабных сборов из десятков других стран, вместо того, чтобы вслед за Европейским Союзом и другими странами немедленно угрожать своими ответными мерами.

Примечательно, что опубликованный правительством список из 8000 категорий товаров, на которые в будущем могут быть наложены пошлины, охватывает около 27% британского импорта товаров из США.

Известно, что в настоящее время этот список подлежит четырехнедельному обсуждению с бизнесом.

Между тем, бизнес-секретарь Британии Джонатан Рейнольдс сказал, что его приоритетом является достижение соглашения с США, но добавил, что консультации являются формальным шагом, необходимым для того, чтобы правительство могло рассмотреть все возможные варианты.

"Переговоры с США будут продолжать отражать наш мандат по обеспечению экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, которые поддерживают бизнес по обе стороны Атлантики", - сказал Рейнольдс.

Он добавил, что консультации с бизнесом, которые продлятся до 1 мая, будут приостановлены, а любые меры будут отменены, если две страны договорятся о соглашении.