Британия обновила карту боев в Украине: где наступают россияне

В частности, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В свою очередь украинские бойцы в Луганской области отразили вражеские атаки в направлении таких населенных пунктов: Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка.

Тем временем окупать не прекращают атаковать и на Донецком фронте, а именно в районе населенных пунктов Раздоловка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. ВСУ отразили вражеские атаки.

Вместе с тем, украинские бойцы дают отпор врагу и в Харьковской области (где россияне тоже пытаются активизировать действия), а именно в районе Гряниковки и Синьковки в Купянском районе

Что касается юга, то ситуация, например, на Запорожском направлении остается контролируемой. Там оккупанты наступательных действий не вели, но продолжали наносить удары по позициям наших подразделений вдоль линии столкновения.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска сменили свою ночную тактику в направлении Угледара Донецкой области.

Добавим, как сообщили в ОВА, в Луганской области ситуация на Кременском направлении остается самой сложной.

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