Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности РФ финансировать войну

Британское правительство в рамках санкций заморозило активы четырех человек, которые занимались контрабандой золота.

Также были заморожены активы еще одного человека, который купил российское золото на сумму более 300 миллионов долларов и тем самым обеспечил доход РФ.

В МИД подчеркнули, что незаконная торговля золотом - это "нападение на законную торговлю ценным товаром, подпитывающее коррупцию, подрывающее верховенство закона и укореняющее нарушения прав человека".

"Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и обхода санкций, тем самым поддерживая военные действия (российского диктатора Владимира - ред.) Путина", - добавили в ведомстве.