Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности РФ финансировать войну

Британия ввела новые санкции против незаконной торговли золотом. Это сократит возможности России финансировать войну против Украины.
Об этом cказано в заявлении Министерства иностранных дел Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Британское правительство в рамках санкций заморозило активы четырех человек, которые занимались контрабандой золота.
Также были заморожены активы еще одного человека, который купил российское золото на сумму более 300 миллионов долларов и тем самым обеспечил доход РФ.
В МИД подчеркнули, что незаконная торговля золотом - это "нападение на законную торговлю ценным товаром, подпитывающее коррупцию, подрывающее верховенство закона и укореняющее нарушения прав человека".
"Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и обхода санкций, тем самым поддерживая военные действия (российского диктатора Владимира - ред.) Путина", - добавили в ведомстве.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российского золота. Они предусматривают запрет на импорт.
В частности, об американских санкциях, которые предусматривали запрет на импорт российского золота, стало известно 28 июня 2022 года. Но они касались только того золота, которое находилось на территории РФ.
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