Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості РФ фінансувати війну

Британський уряд у рамках санкцій заморозив активи чотирьох осіб, які займалися контрабандою золота.

Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів і тим самим забезпечила дохід РФ.

У МЗС наголосили, що незаконна торгівля золотом - це "напад на законну торгівлю цінним товаром, який підживлює корупцію, підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини".

"Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та обходу санкцій, тим самим підтримуючи військові дії (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна", - додали у відомстві.