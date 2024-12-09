Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості РФ фінансувати війну

Британія запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі золотом. Це скоротить можливості Росії фінансувати війну проти України.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Британський уряд у рамках санкцій заморозив активи чотирьох осіб, які займалися контрабандою золота.
Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів і тим самим забезпечила дохід РФ.
У МЗС наголосили, що незаконна торгівля золотом - це "напад на законну торгівлю цінним товаром, який підживлює корупцію, підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини".
"Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та обходу санкцій, тим самим підтримуючи військові дії (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна", - додали у відомстві.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили санкції проти російського золота. Вони передбачають заборону імпорту.
Зокрема, про американські санкції, які передбачали заборону на імпорт російського золота, стало відомо 28 червня 2022 року. Але вони стосувалися лише того золота, яке було на території РФ.
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