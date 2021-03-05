ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія звернулася до ЄС: обмеження на експорт вакцин загрожує боротьбі з COVID-19

Новость на русском → Велика Британія, П'ятниця 05 березня 2021 15:48
Британія звернулася до ЄС: обмеження на експорт вакцин загрожує боротьбі з COVID-19 Фото: лабораторія (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Велика Британія заявила, що обмеження на експорт вакцин проти COVID-19 може поставити під загрозу глобальну боротьбу з вірусом. Лондон очікує від Європейського Союзу "виконання зобов'язань, взятих на себе в рамках своєї програми вакцин".

Про це повідомляє Reuters.

"Глобальне звільнення від COVID спирається на міжнародну співпрацю. Ми всі залежимо від глобальних ланцюгів поставок - запровадження обмежень ставить під загрозу зусилля світу у боротьбі з вірусом", - заявив 5 березня представник прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

"Прем'єр-міністр спілкувався з президентом Єврокомісії Урсулой фон дер Ляєн на початку цього року, і вона підтвердила, що фокус їхнього механізму був на прозорості і не мав на меті обмежувати експорт компаніями. Ми хотіли б, аби ЄС і надалі дотримувався своїх зобов'язань", - сказав представник Джонсона.

Нагадаємо, Євросоюз готувався відправити в Австралію 250 тисяч доз вакцини, але Італія заблокувала таку поставку і це перший подібний випадок з моменту затвердження механізму. Єврокомісія не стала оскаржувати таке рішення однієї з країн-членів ЄС.

Австралія звернулася до Європейської комісії з проханням переглянути рішення про блокування постачання COVID-вакцини від AstraZeneca.

Прагнучи втручання Європейської комісії, австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон при цьому зазначив, що він може зрозуміти причини заперечення Італії.

"В Італії люди вмирають із швидкістю 300 на день. І тому я, безумовно, можу зрозуміти високий рівень тривоги, який існує в Італії та багатьох країнах Європи", - сказав Моррісон журналістам у Сіднеї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
США вводять санкції проти Коломойського
США вводять санкції проти Коломойського
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"