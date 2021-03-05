Австралія просить ЄС переглянути блокування поставок вакцини AstraZeneca

Австралія звернулася до Європейської комісії з проханням переглянути рішення про блокування постачання COVID-вакцини від AstraZeneca.

Виконавчий орган ЄС підтримав рішення Італії заблокувати відвантаження 250 000 доз вакцини AstraZeneca до Австралії. Цей крок став реакцією на затримки компанії AstraZeneca з доставкою вакцин до ЄС. Виробники препарату заявили, що можуть поставити лише близько 40 мільйонів доз до кінця цього місяця, в той час, як контрактом передбачено 90 млн.

"Австралія звернулася до Європейської комісії за кількома каналами, і, зокрема, ми попросили Єврокомісію переглянути це рішення", - сказав міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант журналістам у Мельбурні.

При цьому прес-секретар Європейської комісії заявила в п'ятницю, що керівник ЄС не отримав жодного конкретного запиту від міністра охорони здоров'я Австралії щодо блокування постачання вакцин.

Хант сказав, що Австралія, яка розпочала свою програму щеплення два тижні тому, вже отримала 300 000 доз вакцини AstraZeneca. Поставки необхідні країні до того часу, поки вакцини не почнуть виробляти на місцевому рівні. Він додав, що відсутні дози не вплинуть на австралійську програму імунізації.