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Австралія просить ЄС переглянути блокування поставок вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Австралія, П'ятниця 05 березня 2021 15:08
Австралія просить ЄС переглянути блокування поставок вакцини AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Австралія звернулася до Європейської комісії з проханням переглянути рішення про блокування постачання COVID-вакцини від AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

Виконавчий орган ЄС підтримав рішення Італії заблокувати відвантаження 250 000 доз вакцини AstraZeneca до Австралії. Цей крок став реакцією на затримки компанії AstraZeneca з доставкою вакцин до ЄС. Виробники препарату заявили, що можуть поставити лише близько 40 мільйонів доз до кінця цього місяця, в той час, як контрактом передбачено 90 млн.

"Австралія звернулася до Європейської комісії за кількома каналами, і, зокрема, ми попросили Єврокомісію переглянути це рішення", - сказав міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант журналістам у Мельбурні.

При цьому прес-секретар Європейської комісії заявила в п'ятницю, що керівник ЄС не отримав жодного конкретного запиту від міністра охорони здоров'я Австралії щодо блокування постачання вакцин.

Хант сказав, що Австралія, яка розпочала свою програму щеплення два тижні тому, вже отримала 300 000 доз вакцини AstraZeneca. Поставки необхідні країні до того часу, поки вакцини не почнуть виробляти на місцевому рівні. Він додав, що відсутні дози не вплинуть на австралійську програму імунізації.

Нагадаємо, Євросоюз готувався відправити в Австралію 250 тисяч доз вакцини, але Італія заблокувала таку поставку і це перший подібний випадок з моменту затвердження механізму. Єврокомісія не стала оскаржувати таке рішення однієї з країн-членів ЄС.

Прагнучи втручання Європейської комісії, австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон при цьому зазначив, що він може зрозуміти причини заперечення Італії.

"В Італії люди вмирають із швидкістю 300 на день. І тому я, безумовно, можу зрозуміти високий рівень тривоги, який існує в Італії та багатьох країнах Європи", - сказав Моррісон журналістам у Сіднеї.

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