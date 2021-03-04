ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Італія заблокувала відправку Євросоюзом COVID-вакцини до Австралії

Новость на русском → Європа, Четвер 04 березня 2021 19:10
Італія заблокувала відправку Євросоюзом COVID-вакцини до Австралії Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Італія заблокувала постачання з Євросоюзу вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Решенение не було прийнято в рамках механізму авторизації вивезення вакцин з ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Євросоюз готувався відправити в Австралію 250 тисяч доз вакцини, але Італія заблокувала таку поставку і це перший подібний випадок з моменту затвердження механізму. Єврокомісія не стала оскаржувати таке рішення однієї з країн-членів ЄС.

Нагадаємо, в кінці січня Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавірусу. Ці заходи стосуються тих препаратів, за яким у ЄС є ранні контракти на поставки.

Цим документом заборонили вивозити в треті країни вакцини без схвалення країн-членів ЄС. Захід розрахований до кінця березня.

Також повідомлялося, що в Італії вирішили колоти одну дозу вакцини тим, хто перехворів коронавірусом. Це третя країна ЄС, де вирішили не видавати тим, хто перехворів, другу дозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Італія Австралия вакцина від коронавірусу
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"