Британия обратилась к ЕС: ограничение на экспорт вакцин угрожает борьбе с COVID-19

Великобритания заявила, что ограничения на экспорт вакцин против COVID-19 может поставить под угрозу глобальную борьбу с вирусом. Лондон ожидает от Европейского Союза "исполнение обязательств, взятых на себя в рамках своей программы вакцин".

Об этом сообщает Reuters.

"Глобальное освобождение от COVID опирается на международное сотрудничество. Мы все зависим от глобальных цепей поставок - введение ограничений ставит под угрозу усилия всего мира в борьбе с вирусом", - заявил 5 марта представитель премьер-министра Бориса Джонсона. "Премьер-министр общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в начале этого года, и она подтвердила, что фокус их механизма был на прозрачности и не нацелен ограничивать экспорт компаниями. Мы хотели бы, чтобы ЕС и дальше будет придерживаться своих обязательств", - сказал представитель Джонсона.