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Британия обратилась к ЕС: ограничение на экспорт вакцин угрожает борьбе с COVID-19

Новина українською → Великобритания, Пятница 05 марта 2021 15:48
Британия обратилась к ЕС: ограничение на экспорт вакцин угрожает борьбе с COVID-19 Фото: лаборатория (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Великобритания заявила, что ограничения на экспорт вакцин против COVID-19 может поставить под угрозу глобальную борьбу с вирусом. Лондон ожидает от Европейского Союза "исполнение обязательств, взятых на себя в рамках своей программы вакцин".

Об этом сообщает Reuters.

"Глобальное освобождение от COVID опирается на международное сотрудничество. Мы все зависим от глобальных цепей поставок - введение ограничений ставит под угрозу усилия всего мира в борьбе с вирусом", - заявил 5 марта представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

"Премьер-министр общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в начале этого года, и она подтвердила, что фокус их механизма был на прозрачности и не нацелен ограничивать экспорт компаниями. Мы хотели бы, чтобы ЕС и дальше будет придерживаться своих обязательств", - сказал представитель Джонсона.

Напомним, Евросоюз готовился отправить в Австралию 250 тысяч доз вакцины, но Италия заблокировала такую поставку и это первый подобный случай с момента утверждения механизма. Еврокомиссия не стала обжаловать такое решение одной из стран-членов ЕС.

Австралия обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть решение о блокировании поставок COVID-вакцины от AstraZeneca.

Стремясь вмешательства Европейской комиссии, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон при этом отметил, что он может понять причины возражения Италии.

"В Италии люди умирают со скоростью 300 в день. И поэтому я, безусловно, могу понять высокий уровень тревоги, который существует в Италии и многих странах Европы", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.

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