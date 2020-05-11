Британія обігнала Італію за кількістю заражених коронавірусом

У Великобританії за час пандемії коронавірусу зафіксовано 220 449 випадків захворювання COVID-19, в той час як в Італії на коронавірус захворіли 219 070 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у світі.

Згідно з даними, у Великобританії за минулу добу підтвердили 3923 випадків захворювання, 31 855 осіб померли. Перші два випадки COVID-19 у країні були виявлені 31 січня.

В Італії за добу підтвердили 802 нових випадків, з хворих за весь час 30 560 померло, 105 186 осіб одужали. 7 лютого в країні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Таким чином, через більше число підтверджених випадків за добу, Британія випередила Італію за кількістю заражених COVID-19. Тепер країна перебуває на другому місці в Європі та третьому у світі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон анонсував початок ослаблення карантину у Сполученому Королівстві з 13 травня. Школи планують відкрити з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що 5 травня Великобританія обігнала Італію за кількістю жертв коронавірусу, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі.