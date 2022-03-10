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Британія стурбована можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні

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Лондон, Четвер 10 березня 2022 18:05
Британія стурбована можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні Фото: глава МЗС Британії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас заявила, що Британія дуже стурбована можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні. При цьому вона попередила, що застосування хімічної зброї президентом Росії Володимиром Путіним буде серйозною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми дуже стурбовані потенційним застосуванням хімічної зброї. Ми вже бачили, як Росія використовувала цю зброю в конфліктних ситуаціях, але це буде серйозною помилкою з боку Росії, яка додасться до серйозних помилок, вже скоєних Путіним", - заявила міністр.

Раніше міністра Збройних сил Великобританії Джеймса хіпі запитали, чи може застосування хімічної зброї перейти "червону межу", через яку в конфлікт втягнулися члени НАТО.

"Я не думаю, що зараз корисно брати на себе будь-які тверді зобов'язання щодо того, де проходить ця "червона риса", але я думаю, що президент Путін повинен чітко усвідомити, що коли інші країни використовували хімічну зброю, це викликало міжнародну реакцію", - сказав він.

При цьому він порадив Путіну терміново задуматися про те, що сталося з іншими країнами, де вони застосовували хімічну зброю.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров висловився про ймовірність початку ядерної війни.

Крім того, в МВС України заявили, що Росія під час військових дій в Сирії застосовувала хімічну зброю, тому загроза для України зберігається.

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Хімічна зброя Великобританія Війна Росії проти України
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